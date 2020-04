Legnano Non Dimentica: a settantacinque anni dal vile assassinio, arde il ricordo per Carlo Borsani

Ricordare Carlo Borsani, per noi, ha rappresentato in anni migliori un intenso momento in cui ritrovarci e ripensare ad una fase storica, quella della guerra civile, troppo spesso ignorata o raccontata solo parzialmente. Proprio Borsani, con la sua attività da giornalista, ribadiva in Repubblica Sociale l’assoluta urgenza di ritrovare un senso di unità che mettesse fine all’odio fratricida che invece, pur in altre forme, ancor oggi perdura: è con quello spirito che lo abbiamo sempre ricordato, ed è con quello stesso spirito che continuiamo, nel suo nome e nel suo esempio, questa nostra attività.

Carlo Borsani, più di ogni altra cosa, è stato un italiano che ha saputo morire: senza ricercare facili scappatoie, senza ripudiare le battaglie della propria giovinezza e anzi ribadendole con maggior intensità di fronte alla morte imminente, giunta per mano di chi in lui non riusciva a vedere quella figura di altissima levatura morale ed intellettuale e di incalcolabile amor di Patria.

Nato a Legnano da una famiglia operaia, presto rimasto vedovo di padre, ferito, mutilato e reso cieco in battaglia e poi assassinato: Carlo Borsani ha incarnato il senso più alto del dovere e del sacrificio, fino all’estremo atto. Giornalista brillante, che in un’epoca complessa ha provato a tracciare una via del dialogo sbarrata costantemente da chi, in camicia rossa, l’avrebbe poi ucciso. Poeta sensibile, infine, principalmente d’amore: amore per i sogni, per la primavera, per la moglie Franca, per la sua e la nostra terra d’Italia.

“Aprimi dunque: presso il focolare /

dove sempre una fiamma arde e consola /

troverò pace dopo tanta strada.”

Carlo Borsani: presente!

- Comitato ‘Legnano Non Dimentica’