Cortese(Forza Nuova): la Lega annuncia mascherine gratis per i piemontesi. Peccato che arriveranno grazie alle donazioni dei cittadini

I piemontesi hanno dato un forte segnale di solidarietà, versando sul conto corrente della Regione circa 6milioni di Euro per l'emergenza Coronavirus. Ora il Presidente Cirio ha dichiarato che a partire dal 4 maggio, data dell'eventuale partenza della fase 2, sarà obbligatorio l'uso delle mascherine distribuite gratuitamente a tutti, che verranno acquistate proprio con quei fondi raccolti grazie alla generosità dei cittadini. Ma come al solito ci sono personaggi che non perdere tempo per dimostrare la loro bassezza morale, è il caso del Consigliere Regionale della Lega Matteo Gagliasso che in questi gironi ha prodotto un volantino per intestarsi questa decisione.

“Quel volantino, dichiara Luigi Cortese, coordinatore piemontese di Forza Nuova non è altro che un vero e proprio atto di sciacallaggio politico.

La scelta di Gagliasso, secondo l'esponente di Forza Nuova, è veramente infelice oltre che offensiva per tutti quei piemontesi che hanno versato soldi per aiutare la regione.