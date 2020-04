Castellino(Forza Nuova): Sardine, chi le ha viste? Nei momenti difficili scappano

Chi ha più visto le sardine? Fino a poche settimane fa cantavano Bella Ciao, ora hanno fatto Ciao Belli. Cosi tuona Giuliano Castellino, dirigente nazionale di Forza Nuova, che precisa quando la nave affonda i topi, ops le sardine scappano.Che fossero un prodotto del pensiero unico noi ne eravamo certi, d'altronde solo in Italia abbiamo visto fenomeni di piazza sostenuti dai più puzzolenti e fetenti poteri forti, tra l'altro manifestare contro l'opposizione e sostenere il peggior governo della storia di questa nazione, quello prima più europeista e poi quello che ci ha fatto infettare, mettere in quarantena, gettare nella crisi economica più tetra mai conosciuta ed infine consegnato nelle mani del G5 cinese.Sapevamo, precisa Castellino,che dietro avevano Prodi, il Britannia, il gruppo Cairo l'Espresso, li abbiamo visti in foto con la banda della famiglia Benetton che ancora devoo rispondere della tragedia del Ponte Morandi ed ancora hanno il monopolio di Autostrade Italia - e con quello "sciacallo" di Toscani.Li abbiamo visti spendere milioni di euro in giro per l'Italia, senza mai giustificare da dove provenisse quel denaro.Li abbiamo sentire cantare "Bella Ciao", la canzone degli italiani che tradivano e fuggivano sui monti, mentre altri connazionali morivano per la libertà, la canzone che accoglieva gli invasori ed i bombardamenti angloamericani e gli stupri marocchini, l'inno delle foibe di Tito, delle stragi del Triangolo rosso e dello scempio di piazzale Loreto.Quindi non è che ci aspettassimo molto con queste aspettative, ma davvero sono stati più veloci della luce e degni eredi dei loro nonni e predecessori a fuggire come topi, anzi come sardine al primo problema.I detti non si sbagliano mai.Quando la nave affonda, i topi, ops le sardine scappano.Altro che "Bella Ciao", questi hanno fatto "Ciao BELLIIIIII".Spariti nel nulla.Mentre ci sono dottori ed infermieri in prima linea, ci sono i tanto criticati ultras a costruire ospedali da campo o a fare raccolte alimentari, gli anarchici a disubbidire, ognuno nel suo campo a lottare.Chi a fare radio, controinformazione, volontariato, opposizione, ecc, loro sciolti come neve al sole.Andremo, conclude Castellino,da Rai Tre, alla trasmissione "Chi l'ha Visto?" per chiedere se qualche italiano ha più sentito in giro la puzza di qualche sardina.Certo che se un giorno scenderanno anche loro dai monti a guerra finita e si proclameranno eroi e liberatori davvero sarebbe un ripetersi della storia.Anche basta...