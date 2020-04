Maddaloni, uffici comunali aperti per i moduli dei buoni spesa. Forza Nuova: cosi si rischia il contagio

In piena pandemia, Maddaloni, comune di oltre 40 mila abitanti della provincia di Caserta ha deciso di aprire i propri uffici per consentire ai cittadini di ritirare i moduli per i buoni spesa.

Infatti in piena pandemia il Comune di Maddaloni decide di aprire uffici e patronati per consegnare il modulo cartaceo per i buoni spesa, nell'era del mondo digitale il Sindaco De Filippo sceglie di tornare al passato facendo così correre rischi ai cittadini che si sono recati presso gli uffici comunali creando così pericolosi assembramenti.

La scelta scellerata dell'amministrazione, guidata da Andrea De Filippo, precisa Forza Nuova, potrebbe portare alla crescita esponenziale dei contagi nella cittadina, possibile che nessuno abbia messo in conto questo?

Tutti i comuni hanno predisposto un link, sul sito del comune, per scaricare i moduli tramite internet e hanno messo a disposizione una mail per l’invio della pratica, sarebbe stato solo trovare una soluzione per chi, per comprovate difficoltà nello scaricare il modulo o per assenza di un personal computer era impossibilitato a scaricare i moduli.