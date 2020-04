Napoli,ancora assembramenti di migranti al Vasto. Manno( Forza Nuova): occorre l'intervento dell'esercito

"Quel che accade ogni giorno nel quartiere Vasto , a Napoli, ha dell'incredibile specie durante l'emergenza coronavirus. Assembramenti di persone in strada perlopiù extracomunitari, che, in barba alle norme vigenti, si accalcano nei pressi di un negozio di prodotti alimentari".Parole chiare, dirette, che non lasciano dubbi ad interpretazione alcuna, quelle pronunciate da Ivano Manno, segretario regionale di Forza Nuova che precisa: mentre gli italiani sono reclusi in casa gli extracomunitari strafottenti restano in strada!Certo, hanno diritto pure loro a fare la spesa e a comprare generi di prima necessità, ma probabilmente gli risulta molto difficile mantenere una fila ordinata e a distanza. Intanto, precisa Manno, la rabbia monta agli occhi dei residenti, le forze dell'ordine non bastano più, c'è bisogno dell'intervento di pattuglie dell'Esercito, eppure Napoli e i napoletani si stanno comportando in maniera egregia nonostante l'esiguità degli spazi cittadini e non si possono vanificare questi sforzi per colpa di pochi barbari. Inutile rivolgersi al primo cittadino, amico e sostenitore dell'invasione allogena, forse l'appello è da indirizzare al Governatore De Luca, che in quanto a provvedimenti risoluti non è nuovo, ma l'utilizzo di lanciafiamme o di mascherine da Bugs Bunny non sono politicamente corretti contro gli extracomunitari soprattutto se lo SHOW MUST GO ON...