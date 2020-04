35 anni fa moriva Carl Schmitt. Il maestro dello "stato d'eccezione"

Trentacinque anni fa, il 7 aprile del 1985, muore Carl Schmitt, un gigante del pensiero politico e giuridico del Novecento. La sua scoperta, merito di Massimo Cacciari, ha avuto un peso notevole nella corrente ultraminoritaria dell'estrema sinistra in cui ho militato. Non sono però all'altezza di scriverne compiutamente e quindi, senza falsi pudori, copio, incollo, sintetizzo...

Una biografia intellettuale

Dal sito web filosofico.net. Qui il testo integrale

LA VITA IN 15 RIGHE - Tra i pensatori sostenitori del regime nazista uno dei due più importanti fu Carl Schmitt (1888-1985), scienziato della politica e del diritto. Nato da famiglia cattolica in Renania, compiuti gli studi di legge, insegnò dopo la guerra nelle università di Greifswald e Bonn e nel 1928 ottenne la cattedra di Diritto nella scuola di specializzazione in amministrazione commerciale di Berlino, dove strinse amicizia con Jünger. Nel 1933 si iscrisse al Partito nazionalsocialista, fu nominato consigliere di Stato prussiano e ottenne la cattedra di Diritto pubblico a Berlino.

Dopo il massacro delle SA del 1934, si tenne un po' in disparte dal regime, in quanto il gruppo che faceva capo a Rosenberg non approvava il primato da lui accordato allo Stato rispetto al popolo e al partito. Egli difese, però, le leggi che nel 1935 sopprimevano i diritti civili degli ebrei e accentuò il suo antisemitismo. In seguito giustificherà e glorificherà la guerra e le vittorie di Hitler. Nel 1945 fu arrestato dagli alleati, internato in un campo e indiziato per crimini di guerra nel processo di Norimberga, dove si difese sostenendo che i suoi scritti erano solo analisi teoriche. Rilasciato, si ritirò a vita privata a Plettemberg, sua città natale.





IL PRINCIPIO DI OBBEDIENZA (...) In tutto il corso della sua opera, Schmitt si mantiene fedele al principio dell'obbedienza dovuta all'autorità legalmente costituita: il concetto centrale del suo pensiero è sempre quello di Stato, concepito come entità politica sovrana, con la quale si identifica il popolo. [A differenza del formalista Kelsen] Schmitt è favorevole all'utilizzazione di indagini sociologiche e di scienza politica nell'ambito della riflessione giuridica. Il problema essenziale consiste nel garantire la sicurezza dello Stato e la perseverazione dell'ordine costituzionale esistente (...). Gli interrogativi diventano allora: entro quali limiti è lecito sospendere la legge costituzionale per fra fronte a tale pericolo e chi ha il potere di decidere questa sospensione?

(...) L'esperienza sovietica mostra che l'instaurazione di una dittatura può modificare l'ordine esistente e, quindi, essere rivoluzionaria; Schmitt distingue, invece, fra misure temporanee e leggi permanenti e considera lecita una dittatura soltanto in quanto misura temporanea ed eccezionale, volta a ristabilire l'ordine e la sicurezza e, quindi, a difendere la costituzione in vigore. (...) Le norme non possono decidere quando esiste questa situazione né sono in grado di affrontarla, prevedendo in anticipo le misure da prendere di fronte a condizioni eccezionali (...).

LO STATO D'ECCEZIONE [Per Schmitt]la sovranità risiede in chi possiede l'autorità e il potere di decidere lo stato di eccezione . Il sistema politico non può fondersi soltanto su una norma giuridica fondamentale o su procedure tecniche di governo; è necessaria , invece, un'autorità che decida e garantisca la legalità. Queste decisioni non possono scaturire dalla discussione pubblica nel consesso parlamentare [Schmtt fu influenzato dall'instabilità di Wimar in questo giudizio, ndb] Senza un'autorità sovrana in grado di decidere che cos'è giusto in un caso particolare, esiste soltanto una lotta di gruppi, che combattono ognuno in nome della giustizia e dell'ordine.