Michele Schiano di Visconti(Fdi):chi percepisce il reddito di cittadinanza vada a zappare

Il consigliere Michele Schiano di Visconti eletto alle scorse regionali della Campania, a furor di popolo, con oltre 20 mila preferenze nel collegio di Napoli nella lista di Forza Italia, poi approdato nelle file del centro sinistra con Centro Democratico e Scelta Civica, candidato non eletto alle ultime elezioni politiche nel cartello centrista e democratico cristiano Noi per l'Italia, ora consigliere regionale dei conservatori e sovranisti di Fratelli d'Italia, in quota Fitto è in perfetta sintonia con quanto sostiene Giorgia Meloni su sanatorie per gli immigrati, finto buonismo, come dimostra il post pubblicato sulla sua pagina Facebook, dove inoltre sostiene la necessità e l'urgenza che i percettori del reddito di cittadinanza vengano utilizzati nel settore dell'agricoltura.





Post che riportiamo integralmente.