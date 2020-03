Una domanda su Napoli. Mormile: la morte del giovane Ugo Russo e il ghetto dei quartieri periferici creati da partiti e società

Possiamo piangere un ragazzo senza linciare il carabiniere? Questa è la domanda, con tanto di punto interrogativo che si pone Piero Sansonetti, in un editoriale pubblicato sulla prima pagina de Il Riformista di martedì 3 marzo, alla quale cerca di dare una risposta.

Domanda che abbiamo girato a diversi esponenti del variegato mondo della "destra italiana", nelle sue mille articolazioni, come nel caso di Franco Mormile storico attivista missino partenopeo, militante di piazza di lungo corso, in un recente passato dirigente provinciale de la Destra di Storace che cosi ci ha risposto.





Un circolo vizioso di cui è inutile cercare l’origine. Un ragazzo ha terminato la sua vita triste (perché solo nella disperazione si trova la forza di una rapina) un giovane uomo ha iniziato una vita triste (perché da domenica notte non è più lo stesso). Mettere in carcere chi ha devastato i Pellegrini o il carabiniere cambierà qualcosa? Rimane il degrado, la miseria, la mancanza della speranza di una vita migliore. È su questo che ci vorremmo confrontare.

Si può cambiare qualcosa? Si può trarre spunto da questo dramma che ha travolto tante vite per iniziare un percorso diverso? Vorremmo poter fare qualcosa, ma non sappiamo da dove cominciare.