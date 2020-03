A Palazzo d'Orleans Musumeci inaugura la sala stampa Beppe Alfano

Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, nella mattinata di giovedì 5 marzo ha inaugurato la nuova sala stampa a Palazzo Orleans, intitolata a Beppe Alfano , il giornalista assassinato a 48 anni dalla mafia.

A scoprire la targa è stata la vedova Alfano, presenti anche la figlia Sonia Alfano e i nipoti.

“Siamo contenti, precisa Musumeci per il raggiungimento di una nuova tappa in termini di efficienza e di rispetto nei confronti degli operatori della comunicazione, ci sembrava giusto allestire una sala per i giornalisti per potere continuare a lavorare con tutti i mezzi che la tecnologia offre”.