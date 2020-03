I famosi nazisti scappati in Argentina tra il 1941 e il 1943

Daniele Mastrogiacomo è un giornalista italiano. Esperto di politica estera, dal 1980 lavora per il quotidiano la Repubblica, dal 1992 come inviato speciale. Nel 2007 è stato vittima di un rapimento in Afghanistan ad opera dei talebani. Mastrogiacomo è anche consigliere dell'Ordine dei giornalisti del Lazio e, saltuariamente, docente di giornalismo alle Università LUISS Guido Carli e Tor Vergata a Roma. Quando scriveva di cronaca italiana si è anche occupato del processo Priebke. Quindi presumibilmente dovrebbe sapere che nel marzo 1944 i nazisti occupavano ancora Roma. Mi chiedo quindi: come si fa a scrivere una castroneria così clamorosa. Possibile che i deskisti di Repubblica.it non abbiano letto neanche un manuale di storia contemporanea per informarsi sulle tappe essenziali del conflitto?