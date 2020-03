Castellino(Forza Nuova) ma quale corona, l'unico virus è quello antinazionale

Esultano Francia e Stati Uniti. Esultano Bruxelles e i nemici dell'Italia. Grazie alla complicità di una classe dirigente corrotta e venduta alle lobby internazionaliste da oggi gli italiani sono in quarantena. Scuole ed università chiuse, economia in ginocchio, una nazione allo sbando. Una semplice influenza, spacciata per un'epidemia, ha invalidato un vitale accordo commerciale fatto con la Cina (Via della Seta) e messo l'Italia con le pezze al culo. Sveglia italiani! Dove sono i Sovranisti? Quelli che dovrebbero difendere l'Italia, si domanda Giuliano Castellino, dirigente nazionale di Forza Nuova? In ginocchio da Conte e Draghi.Roma città aperta! Contro il virus anti nazionale, tutti in strada, tutti ad organizzare feste e concerti. Se al contrario fosse un'emergenza reale, precisa Castellino, l'Italia chieda alla BCE di stampare subito moneta e metta 2.000 euro sul conto di ogni italiano, blocchi il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas fino al 30 maggio e di tutte le altre tasse su lavoro, salute e casa. Inoltre sostenga tutte le famiglie, soprattutto quelle con bambini e ragazzi bloccati a casa, e tutte le attività lavorative che stanno saltando.Queste sarebbero ricette contro il Coronavirus e contro il virus anti nazionale, epidemia ben più pericolosa e mortale.