Emergenza Coronavirus Manno(Forza Nuova): per uscire dalla crisi bisogna stampare carta moneta

Davanti alle richieste di solidarietà l'Europa c'è solo a parole. Siamo in piena emergenza coronavirus con una nazione in ginocchio sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista economico, e Bruxelles, dopo le proposte avanzate dall'Italia e dalla Spagna, pensa bene di concedersi 15 giorni per eventuali aiuti da stanziare.

Cosi dichiara Ivano Manno, segretario regionale di Forza Nuova in Campania che precisa: dall'altro lato ci sono le nazioni del nord Europa, capitanate dalla Germania, che non vogliono cedere e propongono soluzioni lacrime e sangue( come se non bastasse!).

Con questo continuo temporeggiare l'Unione Europea mostra di non essere quella istituzione a tutela e sostegno delle varie comunità che la compongono e Bruxelles non può usare la politica dei due pesi e delle due misure.

Bisogna, continua Manno, pensare al futuro delle famiglie e delle imprese, vero traino dell'economia italiana, pertanto l'unica soluzione attualmente praticabile, e già messa in pratica da altre Nazioni con sovranità monetaria, è quella della stampa di una moneta parallela che affianchi l'Euro che dia una boccata d'ossigeno alle nostre imprese e poi, al termine dell'emergenza sedersi al tavolo europeo e chiedere l'uscita dalla moneta unica e da questa Europa "matrigna".