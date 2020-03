Cortese(Forza Nuova): Grillo maledetto che fine hai fatto?

Il grande assente della politica italiana è Beppe Grillo, sparito dai radar, in religioso silenzio, proprio ora che i suoi pupilli sono al Governo del paese in un periodo di grosse difficoltà, dove sei Beppe il paese ha bisogno di te e dei tuoi VAFFA.Parole chiare dirette, che non lasciano dubbi ad interpretazione alcuna quelle pronunciate da Luigi Cortese, responsabile regionale di Forza Nuova in Piemonte, che precisa: i tuoi ragazzini giocano a fare, i politici e tu ti ritiri a vita privata? No Beppe non funziona così, io l'ho capito il tuo gioco caro Grillo, tu ora ti metti da parte così gli errori del movimento cadranno su Di Maio e company e tu tornerai alla ribalta con il sempre verde Di Battista, l'unico furbo della compagnia che ha capito per primo che l'esperienza di governo sarebbe stata distruttiva per tutti.Ma caro Beppe arriviamo ad oggi, tu ed il movimento avete fatto politica sull'onda dei NO, no tav, no muos, ma soprattutto NO VAX, siete stati pionieri della disinformazione e della contro-politica, ma tutto sulla linea della falsa rivoluzione con il solo intento di “cambiare tutto per non cambiare nulla”.Oggi gli italiani aspettano con fiducia l'arrivo di un vaccino contro il coronavirus, perché non vieni a raccontarci la storia della decrescita del nostro popolo, la rinuncia al progresso ed all'economia di sussistenza? Caro Beppe questa è l'Italia che hai propagandato per anni, ora vai dalla gente a dire che i vaccini sono fuffa e che la deindustrializzazione ci salverà.Caro Beppe, conclude Cortese,tu ed i tuoi ragazzi del “1 vale 1” siete i veri colpevoli, oggi che siete la stampella di questo governo fantoccio, che aiuta l'estero ma non gli italiani, saranno gli italiani a giudicarvi per il tradimento dei vostri slogan. E quando saranno soli gli italiani troveranno solo noi di Forza Nuova al loro fianco, l'avevi detto tu no? Dopo di voi c'è solo Forza Nuova.