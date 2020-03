Coronavirus in Campania, Arenare e Manno (Forza Nuova):immediato stop ai tributi comunali e utilizzo del Tocilizumab negli ospedali

Aumentano i casi di contagi da Coronavirus in Campania, ogni giorno si registrano nuovi casi fra la popolazione. Gli ospedali sono al collasso e il virus si sta propagando anche nei piccoli comuni interni.

Sulla questione interviene anche Forza Nuova, con un comunicato a firma Congiunta del Coordinatore Regionale Ivano Manno e del Dirigente Nazionale Valerio Arenare.

”L’emergenza causata dal Covid19 non sta risparmiando la nostra regione, stiamo vivendo momenti di grande apprensione, siamo vicini a tutti coloro che sono stati contagiati e, purtroppo, alle famiglie di chi è deceduto a causa delle complicazioni causate dal Covid19.

Allo stesso tempo siamo vicini a tutte le piccole e medie imprese che a causa di questa quarantena sono state costrette a chiudere o hanno, comunque, visto una diminuzione importante nel proprio fatturato, se non l’azzeramento completo.

Pertanto, negli scorsi giorni abbiamo chiesto un aiuto importante per i cittadini e le aziende a tutti i sindaci, chiedendo il blocco dei tributi comunali, anche perché siamo convinti che il Decreto del Presidente del Consiglio non basti per salvare l’economia del paese, e gli aiuti per le aziende sono pochi; siamo inoltre convinti che era necessario prevedere un condono tombale per le aziende che sono in difficoltà a causa dell’emergenza virus.

Inoltre, chiederemo nei prossimi giorni, alla Regione Campania e a tutte le aziende ospedaliere, di utilizzare il Tocilizumab, un farmaco di vitale importanza che può consentire sostanziali miglioramenti della respirazione soprattutto per chi è intubato.