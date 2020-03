Castellino(Forza Nuova)invita quadri militanti e dirigenti alla disobbedienza civile contro quarantena Ue e Nato

Giuliano Castellino dirigente nazionale di Forza Nuova riscopre la disobbedienza civile come forma di lotta politica ed invita quadri militanti di Forza Nuova a disubbedire alla quarantena ed organizzare blitz contro l'Unione Europa e la Nato come dimostra questo comunicato, diffuso alla stampa, che riportiamo volentieri.Molti, oggi forse spaventati dal terrorismo di Stato e da quello massmediatico, ancora non stanno comprendendo la nostra posizione e le nostre azioni, ma siamo sicuri che tra non molto gran parte degli Italiani saranno al nostro fianco.Gran parte dei medici già vengono in soccorso delle nostre tesi, così come i numeri: in Italia non si muore di Coronavirus, ma al massimo di malasanità. A morire è una nazione e gli assassini sono Bruxelles e una classe politica venduta e traditricePer questo, precisa Castellino, oggi invitiamo quadri e militanti a disubbidire alla quarantena e ai divieti e ad organizzare blitz contro l'Unione europea e la Nato.La battaglia è qui ed ora.Non tra qualche mese.Non quando sarà finita l'emergenza!Chi oggi sta tappato dentro casa, chi oggi pensa al dopo virus, chi pensa a quel che sarà è colpevole quanto i governanti.