Blitz della Raggi. Sgombero bis di Colle Oppio.

Nuovo sgombero di Colle Oppio, la più antica sezione missina, da decenni sede di riferimento della comunità militante che ruota intorno a Fabio Rampelli e che esprime la leader di fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Era stata già sgomberata nel novembre 2017-

Sfratto esecutivo, con rimozione forzata di documenti sensibili per la storica sezione di Colle Oppio, già Fronte della Gioventù, oggi Gioventù nazionale-Fratelli d’Italia, a Roma. Così nottetempo in piena emergenza coronavirus con l’Italia chiusa in casa e alle prese con le norme anti contagio, il sindaco Virginia Raggi fa sgomberare un luogo simbolo della destra romana e nazionale. “Sono stati portati via documenti della segreteria parlamentare del vicepresidente della Camera Rampelli ed altri documenti sensibili – spiega in un video Federico Mollicone, deputato di FdI, accorso sul posto -. Uno sgombero messo in atto dalla Raggi nonostante l’emergenza coronavirus e nonostante tutte le occupazioni abusive che ci sono nel centro storico di Roma, a partire dallo Spin Lab: sette piani occupati e abusivi”.

"La storica sezione del Msi di Colle Oppio viene sgomberata oggi nel nome della 'legalita' che non viene fermata dal coronavirus': bene, premesso che Fratelli d'Italia aveva sanato la stessa morosita', la novella paladina Virginia Raggi mostri ora i suoi muscoli con i centri sociali, i quali non pagano correnti, ne' affitti, che neanche ci sono poiche' sono quasi occupati illegalmente. Ovviamente cio' vale anche per campi nomadi e moschee abusive". Lo dichiarano in una nota gli esponenti di Riva Destra, movimento federato a Fratelli d'italia, Roberto Lupini e Fabio Sabbatani Schiuma, i quali "auspicano una forte mobilitazione di protesta da parte di tutta quell'area politica di cui la Raggi ha oggi inteso calpestare storia e dignità".