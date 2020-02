Nascosto su youtube il video dei Feanor che ha indignato gli antifa

“Una bandiera con la croce celtica, i saluti romani, canzoni che esaltano il fascismo, il nazismo e organizzazioni neofasciste come Ordine Nuovo, nate nel dopoguerra. Il tutto condito da frasi choc come questa: ‘Pensano che le SS e i nazisti fossero dei criminali: no, erano dei soldati che combattevano per un’idea’. E’ successo il 26 gennaio scorso in una birreria di Albissola Marina che ha ospitato il concerto dei Feanor, gruppo musicale dell’associazione culturale Lorien di Milano, che si occupa di valorizzare la musica della destra storica”.A raccontare l’episodio è la pagina Facebook “Villapiana antifascista e antirazzista”, che si è imbattuta su Youtube nel video dell’evento (ora non più visibile: nel video qui pubblicato un brano da un concerto a Modena: "Avanti ragazzi di Buda")), svoltosi quasi un mese fa. Una serata, riferiscono, “benedetta” dai militanti savonesi di CasaPound: tra i commenti al video compare infatti anche un “Grazie per la bellissima serata” postato proprio dal responsabile locale del movimento.