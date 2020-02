Napoli grazie a Il Burbero commemora il 1 marzo il generale Armando Diaz

L'associazione politico culturale Il Burbero, composta da militanti ed ex militanti del variegato mondo della destra ha organizzato per domenica 1 marzo a Napoli la commemorazione del generale Armando Diaz presso l'omonimo piazzale con inizio alle ore 18,30.Gli obiettivi di questa associazione culturale, il senso di questa iniziativa ci vengono chiariti, con maggiori dettagli da una nota che riportiamo.Il Burbero è un associazione che promuove eventi culturali e di meta-politica, totalmente apartitica e che punta - in un futuro prossimo - a divenire un punto di riferimento per tutte le persone dell'area della Destra in generale. Senza pregiudizi e mentalità in stile "setta" apriamo le nostre iniziative a chiunque nel nostro ambiente sia disposto a sostenerle e saremo pronti a sostenere qualsiasi iniziativa che riterremo giusta sul territorio senza fare distinzioni di partito e/o movimento politico. L'evento di domenica è un iniziativa che punta alla memoria e all'esaltazione del Generale Diaz, colui che ci ha condotto alla vittoria sul Piave e che finalmente ha sancito l'unità di un popolo; dalla Sicilia al Monte Grappa uniti sotto un'unica bandiera a difesa di un'unica terra contro lo straniero invasore. La nostra battaglia da popolo unito si rinnova e oggi come allora il motto contro chi vuole distuggere la nostta patria è lo stesso: "DI QUI NON SI PASSA!".