Insulti alla Segre: la prof fiorentina sarà sanzionata

Le affermazioni di una professoressa di una scuola media fiorentina contro la senatrice Liliana Segre (la senatrice si sarebbe fatta pubblicità con la Shoa) sono "qualcosa di assolutamente inaccettabile che deve essere sanzionato" quindi "il Ministero si è informato con gli uffici territoriali e l’intenzione degli uffici territoriali è di procedere in questo senso, quindi direi che siamo allineati". Lo ha detto Anna Ascani, viceministro dell’Istruzione, a margine di un convegno a Firenze.

"I provvedimenti non li prende il Ministero - ha ricordato l'esponente del governo - perché i provvedimenti disciplinari spettano agli uffici territoriali competenti. Abbiamo parlato con gli uffici territoriali competenti e ovviamente nel momento in cui si dovesse presentare a scuola ci saranno i provvedimenti che sono comminati in casi come questi. Io credo che siano state gravissime le parole di quell’insegnante, al netto del fatto che non scalfiscono per niente la figura di Liliana Segre".

Il preside, di sua iniziativa, l'aveva sospesa dal servizio per mancanza di serenità ambientale e aveva trasnesso il provvedimento agli uffici regionali competenti per l'azione disciplinare