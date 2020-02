5 febbraio 1927: nasce Giulio Caradonna, un fascista da film

di Filippo Ceccarelli

È morto Giulio Caradonna, che certo era un gran fascistone, ma anche un uomo a suo modo eccentrico, un personaggio senza dubbio: per cui non solo l´occasione, ma ormai anche la lontananza consentono qui di ricordarlo ben vivo al centro di un´epopea romanzesca e cinematografica, una turbinosa temperie di pugni e duelli che sta fra I tre moschettieri e Bud Spencer. Anche se la leggenda vuole che proprio su di lui, nei primi anni settanta, Mino Monicelli ritagliò la figura del protagonista di "Vogliamo i colonnelli", interpretato da un indimenticabile Tognazzi.

La commedia all´italiana, come è noto, non disdegna i toni drammatici, e anche drammatica, per forza di cose, è stata di vita di Caradonna, che fin dall´inizio dovette tenere testa alla fama del padre, pure lui gran fascista del Tavoliere, per giunta inventore degli squadristi a cavallo, nonché amico di Padre Pio.

Giulio era basso, rotondetto, portava baffi ferrigni, un occhio gli andava un po´ per conto suo; in più da un certo punto in poi era anche claudicante, eppure anche con l´inseparabile stampella riuscì a farsi valere nelle centinaia di scontri ingaggiati in piazza, fin dai tempi delle manifestazioni su Trieste, con gli attivisti del «Raggruppamento» che addirittura prese il suo nome, i migliori dei quali provenienti dall´Accademia Pugilistica Romana di cui fu a lungo presidente. C´era anche una specie di inno che faceva: «Se non ci conoscete,/ ohé, per la Madonna,/ noi siamo gli arditi/ di Giulio Caradonna!».

Ricorda Adalberto Baldoni nella sua recente «Storia della destra» (Vallecchi), autentica e meritoria bibbia missina, che fra costoro c´erano «tipici personaggi avventurosi dai nomi esotici, tipo "il Cobra", "il Caimano" e "lo Sceriffo"», quest´ultimo distintosi per aver tenuto a bada una folla di cento comunisti con due rasoi presi in una bottega di barbiere. Ma la loro fama crebbe anche grazie al "Gatto", che perse una mano per via di una bomba, e al "Postino" di cui lo stesso Caradonna ha raccontato che era così grande da poter mangiare 50 uova sode.

Otto legislature in Parlamento, una dozzina di processi, sette condanne, mille scritte nere «vota Caradonna» sui muri di Roma, la stagione più densa di botte tra il 1955, quando alla testa dei suoi soliti artisti della scazzottata (e non solo) diede l´assalto alle Botteghe Oscure, e il 1968 universitario, di cui resta una foto di lui che fa il saluto romano mentre su una camionetta la Polizia se lo sta portando via. Una volta cercò di buttare l´ambasciatore cinese, in mutande, dentro la fontana della Minerva.