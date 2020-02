Dal ricco nord est parte il progetto di Italia agli Italiani. Giovedi la presentazione con Fiore

Italia agli Italiani, non uno slogan ma una promessa di vittoria. Questo è il titolo di un convegno di presentazione del movimento Italia agli italia che si svolgerà giovedì 6 febbraio con inizio alle ore 21 a Treviso presso la sala convegni dell'hotel Ca' del Galletto in via Santa Bona Vecchia.

Un progetto politico che vede in prima linea Forza Nuova ed una serie di movimenti politici territoriali ed associazioni culturale riconducibili all'area della destra nazional popolare che parte dal ricco nord est e nasce con il nobile obiettivo di dare voce a tutti coloro che vogliono lottare, mettersi in gioco, con l'unico obiettivo: quello della rinascita nazionale.