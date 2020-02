Forza Nuova contro Anpi e Gender pronti alla mobilitazione nel VII municipio di Roma

"Iniziò a Venezia con un libro di fiabe che raccontava la follia del gender per cui un bambino sceglie a 8 anni il sesso che porterà nella vita. Forza Nuova si oppose lanciò come sempre il sasso nello stagno.Oggi le politiche gender sono rifiutate dagli italiani ma spinte dai poteri forti di cultura media e magistratura. In un mix letale l'Anpi si espone a fianco del gender.I romani e gli abitanti di un quartiere storico come l Appio -Tuscolano vogliono assicurare ai propri figli una educazione retta ed un futuro di famiglia figli e rispetto per le tradizioni.NON TOCCATE I NOSTRI FIGLIALTRIMENTI CONOSCERETE L'IRA DEL POPOLO ROMANO"Questa una nota congiura di Roberto Fiore e Giuliano Castellino segretario nazionale e coordinatore romano di Forza Nuova alla notizia dell'evento patrocinato dal Municipio VII che si dovrebbe svolgere in tre mercoledì tra fine febbraio e marzo."Siamo pronti alla mobilitazione militante per impedire questa ennesima offesa alla città di Roma e ai romani del quartiere dello Statuario, già attaccati dall'Anpi, come se Municipio e antifascisteria varia abbiano deciso di fare di questo quadrante di Roma un loro esclusivo laboratorio politico alla faccia della maggioranza dei romani".