Inter: oggi un quarto d'ora di sciopero del tifo in Curva Nord

’Oggi ci asterremo dal tifo per i primi 15 minuti’ perché qualcuno ha ritenuto di vietare megafoni e tamburi per l’incontro con l’Atalanta. Motivo? Utilizzo inappropriato dell’impianto audio’: è l’annuncio della Curva Nord dell’Inter, su Facebook, a poche ore dalla partita contro l’Atalanta in cui sono attesi oltre 70 mila tifosi.

’Dalla nostra società - aggiungono gli ultras - ci aspettiamo maggior attenzione per la tutela dei nostri diritti e che quantomeno ottenga notizia di quale violazione sarebbe stata compiuta onde evitarne il ripetersi in futuro. La nostra protesta è un invito anche alle istituzioni del calcio e della politica perché rivedano quantomeno ’i modi’ per l’applicazione di norme’.