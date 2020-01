C'è un "nero" condannato per Mattarella: è Angelo Izzo. Calunniò Fioravanti

Un pezzo importante della narrazione sul delitto Mattarella e la pista nera è il depistaggio organizzato dall' "infame" Izzo che accusa appunto Fioravanti del delitto, che io così ricostruivo nella prima edizione di Fascisteria. E viene appunto condannato per calunnia. Perché, come ricorda "Il Dubbio" che alla vicenda dedica un lungo e dettagliato reportage,

« il processo sui delitti eccellenti poi c’è stato. E gli stessi pubblici ministeri hanno chiesto l’assoluzione degli ex-Nar Fioravanti e Cavallini. Saranno infatti assolti definitivamente anche in Cassazione. Mentre verranno condannati Totò Riina assieme ai sei mafiosi. Compreso Izzo e Pellegritti per calunnia».

«D’altronde tutti i pentiti mafiosi ascoltati durante il processo hanno confermato che gli esecutori appartenevano alla Cupola». E' quindi il caso di ricordare la deposizione di Tommaso Buscetta in Commissione Antimafia : «Le garantisco che i fascisti in questo omicidio non c’entrano. Quei due sono innocenti. Glielo garantisco. E chi vivrà, vedrà».

«Credo – dirà ancora Buscetta – che Mattarella, in special modo, volesse fare della pulizia in questi appalti».