Regionali Calabria 2020: Forza Nuova non presenterà liste

Domenica 26 gennaio i calabresi saranno chiamati al voto per eleggere il nuovo consiglio regionale e del Presidente.

Una consultazione regionale che insieme con quella della regione Emilia Romagna potrebbe non avere conseguenze in chiave territoriale ma anche di respiro nazionale, per i possibili contraccolpi sul governo nazionale guidato dal Movimento Cinque Stelle e dal Partito Democratico che in Calabria, al momento andranno separati al voto, non avendo trovato la sintesi in un candidato comune.

Non sarà della partita Forza Nuova, che non presenterà una propria lista, come ci conferma, questa nota, diffusa dal coordinatore regionale Davide Pirillo, che riportiamo fedelmente.









Forza Nuova Calabria ha deciso, all'unanimità dei quadri dirigenti presenti durante la riunione regionale, di non presentare liste per le elezioni regionali.

Si impone ai militanti di non esprimere voto e si consiglia ai simpatizzanti la stessa scelta. Si prefigura per questa tornata (a meno che non esca fuori altro di interessante) tutto il "no sense" di una classe politica fallimentare che non avrebbe diritto di albergare, ancora, nelle dinamiche calabresi.