Arezzo, volantini razzisti affissi in via Piave. Indaga la Digos

Ad Arezzo, in via Piave sono comparsi volantini, scritti a mano, dal pesante contenuto razzista.

La strada è tra le più multietniche del quartiere Saione. Gli slogan contenuti nei volantini sono chiari e diritti, tra cui spicca il classico negri di merda.

Qualche cittadino ha immediatamente avvertito la Polizia Municipale e le forze dell'ordine. La locale squadra della Digos ha aperto delle indagini. Sul posto sono celermente intervenuti anche gli operatori ecologici che hanno, in tempi rapidi, provveduto a ripulire la strada.

Tra i residenti c'è indignazione, anche se le frizioni con i migranti non sono mai mancate. Già c'era stato in passato un episodio simile, con volantini offensivi gettati per strada.

Via Piave, è giusto ricordarlo ai nostri lettori, anche quelli aretini, è una delle strade dalle quali partì la mega rissa fra immigrati nell'estate 2017, quando due bande si affrontarono sull'asfalto, probabilmente per il controllo del mercato della droga nella zona di Campo di Marte e del Pionta Episodio per il quale la Mobile effettuò una raffica di arresti, alla vigilia di Ferragosto.