Le disavventure ferroviarie di Daniela Santanché fanno sorridere tutta Italia

E' diventato virale sui social il video selfie con cui Daniela Santanché, racconta la sua disavventura ferroviaria: voleva fare una sorpresa al figlio e tornare a cena a Milano ma, in affanno, ha preso per sbaglio il treno per Napoli e di lì non c'erano più corse per Milano. Vi è piaciuto drenare tutte le risorse ferroviarie al Nord? Una giusta nemesi. Alla fine, nel ringraziare il giovane che vedendola stranita l'ha aiutata (siamo gente compassionevole) ci ha posto la domanda: sarà capitato anche a voi? A me personalmente no, al massimo mi sono addormentato e sono sceso alla stazione dopo, ma ho saputo mettere a valore la defaillance, ma se sei nata a Cuneo ... la probabilità aumentano.