29 dicembre 1975: strage ustascia all'aeroporto di New York

Il 29 dicembre 1975, una bomba è stata fatta esplodere all'aeroporto La Guardia di New York. L'esplosione ha ucciso 11 persone e ferito gravemente 74. Gli autori non sono mai stati identificati, sebbene investigatori e storici credano che i nazionalisti croati, gli ustascia, siano i più probabili responsabili della strage.

L'attacco è avvenuto durante un periodo di quattro anni di intensi attacchi terroristici all'interno degli Stati Uniti. Il 1975 fu particolarmente instabile, con le bombe a New York e Washington D.C. all'inizio dell' anno e due tentativi di omicidio contro il presidente degli Stati Uniti Gerald Ford.

La bomba dell'aeroporto LaGuardia, a quel tempo, fu il singolo attacco più mortale di un soggetto non statale che si verificò sul suolo americano dopo gli attentati della Bath School, che uccisero 44 persone nel 1927. Fu anche l'attacco più mortale a New York dalla bomba anarchica a Wall Street nel 1920, che ne uccise 38, fino agli attacchi dell'11 settembre del 2001.

La bomba esplose verso le 18:33 nell'area di ritiro bagagli TWA nel terminal centrale. L'equivalente di 25 candelotti di dinamite venne collocato in un armadietto a gettoni situato accanto alle giostre nell'area di ritiro bagagli. La bomba fece esplodere gli armadietti, facendo volare attraverso la stanza shrapnel che furono responsabili di tutte e 11 le morti e e di molti ferimenti. Altri sono rimasti feriti da frammenti di vetro rotti dalle finestre di vetro del terminale. La forza della bomba ha fatto un buco di 3 metri per 4 e mezzo nel soffitto di cemento armato da 20 centimetri nell'area di ritiro bagagli. Il successivo incendio nel terminal ha richiesto più di un'ora per essere neutralizzato. Il bilancio delle vittime avrebbe potuto essere molto peggiore se all'epoca l'area non fosse stata in gran parte libera dai passeggeri; due voli da Cincinnati e Indianapolis erano arrivati ​​alle 18 e la maggior parte dei passeggeri su questi voli aveva già lasciato l'area. La maggior parte dei morti e feriti erano impiegati dell'aeroporto, persone in attesa di trasporto e autisti di limousine.