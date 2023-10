Ricordando Terracciano: l'esperienza di Orion e il sodalizio rosso-bruno

(umt) Nei giorni scorsi in questo blog si è aperto un interessante dibattito, a partire dalla recensione di Massimo Introvigne del libro di Giovanni Tarantino su Giovane Europa e Nuova destra, sull'eredità della corrente nazional-comunista. Nei suoi interventi appassionati Francesco Mancinelli ha più volte richiamato il tema, individuando in Maurizio Murelli, Claudio Mutti e Carlo Terracciano le migliori espressioni di quella scuola di pensiero. Oggi, sesto anniversario della morte di Carlo Terracciano, CasaPound L'Aquila organizza un dibattito a lui dedicato "Il soldato politico", a cui partecipano anche Alessandra Colla, direttore di Orion e Francesco Guerrini, del circolo 'I duellanti', la comunità dei discepoli di Terracciano che, dopo la sua morte, hanno voluto dare forma organizzata al suo cenacolo

In Fascisteria (Sperling & Kupfer, 2008) così ho raccontato il sodalizio rosso-bruno che nei primi anni Novanta si era saldato intorno alla redazione di Orion:

Quando è liberato, gli ultimi fuochi di guerriglia sono spenti e Murelli individua la sua missione di “ uomo di milizia ” nell’editoria: con il Centro culturale Barbarossa di Saluzzo (formato insieme ad alcuni reduci di Europa civiltà) dà vita alle omonime edizioni e poi alla rivista Orion che , nel corso degli anni , si consolida come stella polare dell’area rosso-bruna. Il gruppo – dopo un breve flirt con i leghisti – trae nuova linfa dalla nascita dell’opposizione nazionalcomunista in Russia. Murelli, citando un sovietologo marxista come Vittorio Strada, sottolinea il dinamismo della nuova destra russa nel superare la contrapposizione antifascismo-anticomunismo che ha segnato il fronte della guerra civile europea:

Noi pensiamo che all’interno dell’evoluzione del pensiero comunista, che non è solo quello marxista, ma che ha tradizioni diverse e antichissime, e all’interno di quella che è stata la sintesi fascista di valori tradizionali e nazionali, ci siano i presupposti per ricostruire un’ipotesi politica, economica e sociale .

La rivista tira duemila copie ed è lo snodo di un piccolo circuito editoriale, con un centro studi (che si definisce terminale di Sinergie europee, network internazionale nazional-bolscevico), un bollettino monografico, Origini, un foglio di agitazione politica, Aurora , dal taglio fortemente « socialista » , la casa editrice Barbarossa e una libreria fantasy in centro a Milano, La bottega del fantastico, che dà da campare a Marco Battarra, l’altro leader. Al movimento – il Fronte europeo di liberazione ha qualche centinaio di simpatizzanti in tutt’Italia – aderisce uno dei più prestigiosi sodali di Freda (in rotta da anni con il “professore”) : Prima linea, condannato per l’omicidio del consigliere provinciale missino di Milano, Enrico Pedenovi. Quel Chicco Galmozzi, dissociato dalla lotta armata ma non dal comunismo e patito di Fiume Carlo Terracciano. Ma anche uno dei fondatori di, condannato per l’omicidio del consigliere provinciale missino di Milano,Quel, dissociato dalla lotta armata ma non dal comunismo e patito di Fiume Un melting pot che consente a Murelli di affermare con orgoglio:

Tutti gli irriducibili, sia che provengano da destra che da sinistra, che siano pagani o fondamentalisti islamici, che siano cattolici vandeani o anarchici bestemmiatori di ogni dio, transitano per Orion.

E anche di denunciare una crescente pressione poliziesca su chi – dai centri sociali dissidenti rispetto a quel Leoncavallo che domina la scena milanese fino ai i cittadini iraniani – trattiene rapporti con la rivista. Una repressione preannunziata, data per scontata da chi, quindici anni dopo, torna a rovesciare l’aforisma di Karl Von Clausewitz.

Quelli che vanno a fondare Sinergie Europee - dichiarano apertamente che - la politica va intesa per quel che realmente è: la continuazione della guerra con altri mezzi

e annunciano la ridiscesa in campo in un processo di aggregazione che richiama con forza l’esperienza degli anni Sessanta di Jean Thiriart, il nazionalbolscevico vallone, fondatore del primo movimento imperialista europeo. Il punto di partenza è la destra radicale :

insieme eterogeneo di correnti ideologiche (dai neonazisti veri e propri ai corporativisti, dai teorici della rivoluzione conservatrice ai “cercatori del Graal”, dalla sinistra fascista alla corrente spiritualista e idealista dello stesso fascismo, dai razzisti ariani e celti ai semplici anticomunisti duri) .

Da essa, u na scheggia rivoluzionaria è approdata a una posizione antimperialista e antimondialista, di lotta dura alla “ congiura delle élite ” plutocratiche, sioniste e massoniche, dalla parte dei popoli. La nuova sintesi che Orion propone ha caratteri di originalità:

una peculiare visione in chiave islamica della possibile alleanza con l’ex Unione Sovietica e il mondo islamico.

