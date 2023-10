Dagospia: destra e sinistra (estreme) unite nella lotta a Israele

Nella foto in basso a destra lo strillo dell'home page di Dagospia accomuna destra e sinistra (estreme) nell'appoggia alla "Resistenza palestinese". Però il pezzo postato, quello di Paolo Berizzi per repubblica.it, riguarda solo la fascisteria. E segnala un fatto notevole: dopo tanti contrasti, la ritrovata unità nel sostegno ad Hamas. A seguire il successivo post dedicato invece alla discesa in campo dei collettivi studenteschi milanesi e romani in difesa della "legittima risposta" palestinese.

A rendere, come spesso succede, la complessità dei posizionamenti geopolitici arriva un tweet (si chiamano così anche dopo il nuovo brand?) provocatorio di Gabriele Adinolfi che segnala invece una nuova destra trasversale, al tempo stesso sionista e filorussa



Tutti pro-Palestina. Evitando, quando possibile, di pronunciare la parola Hamas. Ma il concetto è quello. I partiti e i gruppi neofascisti italiani hanno già preso posizione sul conflitto scatenato dalla brutale aggressione da parte dei terroristi palestinesi calati dal cielo sul rave party dei ragazzi israeliani.

Scrive il capo di Forza Nuova, Roberto Fiore, all’indomani del raid: “Tutti siamo colpiti dalla rapida violenza della Guerra ma non c’è pace senza giustizia. I Palestinesi (maiuscolo) cercano di liberare la loro Patria (maiuscolo) e gli israeliani (minuscolo) rispondono con più insediamenti. Fa orrore – continua l’ex terrorista nero – la stampa di centrodestra che invoca stragi e chiama bestie i Palestinesi”.

La prende larga il ras forzanovista. Ma poi scalda la penna e, sempre in un pezzo pubblicato sul sito “d’area” Fahrenheit2022, si lancia in questo ragionamento: “Sappiamo perfettamente che secondo qualsiasi criterio di legge e giustizia internazionale, Israele è un’ Entità senza legittimità, non riconosciuta da quasi tutti i Paesi arabi (non era riconosciuto nemmeno dal Vaticano fino al 1989) il cui governo incoraggia la costituzione di insediamenti da parte di dei coloni, erodendo costantemente la Terra Palestinese…. “.

Poi l’affondo finale. Una difesa che corrisponde di fatto a una legittimazione del terrorismo palestinese. “Attenzione: quando si parla di distruzione di Israele, anche nelle menti più radicali quali Hezbollah e Hamas, non si intende eliminare gli ebrei e gettarli a mare, ma di creare una Palestina, in cui sia consentito a tutte le razze, etnie e religioni, di autogovernarsi in una dinamica cantonale simile a quella svizzera… Questa è l’unica possibilità di risolvere il nodo palestinese…”.

Insomma: secondo Forza Nuova i cecchini scesi coi deltaplani per trasformare una festa musicale in una carneficina e fare prigionieri non volevano “eliminare gli ebrei” ma solo “creare una Palestina simile alla Svizzera dei cantoni”.

Correva l’anno 2019 quando Forza Nuova organizzò con partenza dalla stazione Eur Palasport a Roma un corteo dal titolo “Palestina libera”. A seguire ci fu il memorial Massimo Morsello (cofondatore di FN, ex Nar).

Ispirati dal loro odio antisemita, […] i forzanovisti sancirono una linea che da anni accomuna diversi partiti di estrema destra (con profonda irritazione della sinistra radicale da sempre anch’essa vicina alle istanze degli “oppressi” palestinesi).

CasaPound Italia, ugualmente ai competitor di FN, da tempo organizza e partecipa a iniziative a favore della Palestina. A settembre 2015 all’Hotel dei Congressi a Roma andò in scena “Mediterraneo solidale”, con un parterre estremista italo-mediorientale.

Presenti rappresentanti di Hezbollah […] e, per CasaPound, Alberto Palladino detto “Zippo”, militante più volte avvistato nel Donbass nel corso del conflitto russo-ucraino e che nel luglio 2012 è stato condannato a due anni e otto mesi per avere guidato 15 camerati con casco e spranghe contro tre militanti del Pd, e Giovanni Feola, già candidato alla presidenza del VII Municipio di Roma e responsabile nella Capitale del Fronte europeo per la Siria.

[…] Oggi, oltre dieci anni dopo i presidi di CPI a Oristano contro le esercitazioni militari israeliane in Sardegna, la tartaruga nera si batte ancora per la Palestina. Sullo sfondo, e vale per tutta l’estrema destra italiana a partire dagli anni ‘70, il nemico storico: gli Stati Uniti.

Ecco il post, l’altro giorno, di Luca Castellini, vicesegretario nazionale di Forza Nuova. In un messaggio pubblica due immagini appaiate della facciata di palazzo Chigi: in una vi sono proiettati i colori giallo e blu dell’Ucraina e nell’altra la bandiera di Israele: “Corto circuito tutto fuckin’liberal occidentale quello per cui in una guerra ci dicono di stare dalla parte dei finti oppressi e in un’altra da quella dei certi oppressori. Succede quando l’etichetta di oppresso ed oppressore è meramente funzionale a chi ci tiene in catene”.

Netta anche la linea di Azione Frontale, gruppo neofascista romano dedito alle “passeggiate della legalità”, leggi ronde tra stazioni e metropolitane. Per simbolo un fascio littorio stilizzato. Il leader Ernesto Moroni non fa giri di parole: “#FreePalestine. E se i figli di Caino avessero permesso tutto questo spargimento di sangue per giustificare il radere al suolo la striscia di Gaza? Quasi ottant’anni fa con questo modus operandi si appropriarono di una terra non loro!”.

La teoria del complotto, dunque. Ovvero: gli israeliani hanno permesso ai terroristi di Hamas di fare strage al rave e imprigionare israeliani e americani strada per strada, per giustificare poi una controffensiva-mattanza e la distruzione della striscia di Gaza. Sulla stessa linea filo-palestinese sono i neonazisti di Do.ra. – sede ad Azzate, nel varesotto – da sempre nemici degli Usa e di Israele. E identica musica per le teste rasate del Veneto Fronte Skinhead. […]













"TERRORISTA È ISRAELE, PALESTINA LIBERA" – DOPO GLI STUDENTELLI DEL LICEO MANZONI DI MILANO, ANCHE QUELLI DEI COLLETTIVI DI ESTREMA SINISTRA DI ROMA MANIFESTANO CONTRO ISRAELE – I GRUPPI CHE SI DEFINISCONO “ANTICAPITALISTI, ANTIFASCISTI, ANTI-SESSISTI E INTERNAZIONALISTI” PROTESTERANNO DAVANTI ALL’UNIVERSITÀ “LA SAPIENZA”: “LA CONTROFFENSIVA DELLA RESISTENZA PALESTINESE È LA NATURALE E LEGITTIMA RISPOSTA ALLA BARBARA OCCUPAZIONE PLURIDECENNALE DEI TERRITORI DA PARTE DI ISRAELE”

Collettivi studenteschi e universitari della sinistra si schierano con la Palestina. Dopo le manifestazioni di sostegno al massacro di civili israeliani compiuto da Hamas da parte di un gruppo di studenti del liceo Manzoni e dell'Educandato statale Setti Carraro a Milano, anche nella Capitale rimbalzano commenti contro la politica israeliana.

«Terrorista è Israele, Palestina Libera!»: è lo slogan che apre il comunicato lanciato da Osa, l'Opposizione studentesca d'alternativa all'annuncio del ministro dell'Istruzione Valditara di un'ispezione negli istituti lombardi. «Le dichiarazioni di Valditara sono false e pretestuose – dicono i giovani militanti del movimento di estrema sinistra - e dimostrano la volontà di attaccare e criminalizzare chi denuncia i crimini di Israele ed è per la libertà della Palestina». […]

L'Opposizione studentesca d'alternativa è «un’organizzazione politica di studenti medi nata nel 2018 - come si legge nel loro blog -. Siamo anticapitalisti, antifascisti, anti-sessisti e internazionalisti». Il movimento opera negli istituti superiori di Roma, mentre all'università c'è l'associazione Cambiare Rotta a riunire i militanti più grandi.

Le due organizzazioni dialogano sia con i collettivi autorganizzati dei licei del centro storico, ma anche con il collettivo universitario di Scienze Politiche alla Sapienza, noto alle cronache per i tafferugli con la polizia all'interno dell'ateneo dello scorso anno.

Proprio il collettivo di Scienze politiche ha annunciato una manifestazione davanti al rettorato, in occasione della cerimonia d'inaugurazione del nuovo anno accademico e la visita della ministra Anna Maria Bernini, per «condannare il brutale attacco che Israele sferra da decenni sulla popolazione palestinese», ma anche pronti a contestare sia l'ateneo che il sistema universitario che ignora e reprime le loro istanze. […]

Spiegano invece da Osa: «La controffensiva della resistenza palestinese di questi giorni è la naturale e legittima risposta alla barbara occupazione pluridecennale dei territori palestinesi da parte di Israele. La prepotenza di Israele, legittimata a livello internazionale dal campo occidentale, ha trovato in questi giorni una risposta che mette paura non solo al regime sionista ma anche ai governanti nostrani, che rispondo con la repressione interna a chi chiede la libertà e la dignità per il popolo palestinese».





