La musica non conforme -10 Morsello e la gioia degli scontri

Il libro nella vetrina di una libreria romana della Feltrinelli



IL BATTESIMO DEL FUOCO, Massimo Morsello

da "Frammenti di cuore", di Federico Goglio (riportato quasi integralmente ne IL NOSTRO CANTO LIBERO):

"(L'originalità dei temi trattati nelle mie canzoni) è dovuta essenzialmente alla mia militanza politica: tutto ciò che apparteneva a quella sfera io l’ho trasferito in musica. Già durante la prima settimana del mio impegno politico, ad esempio, partecipai a dei disordini di piazza contro le forze dell’ordine e la sera stessa, dopo essere tornato a casa, scrissi tutta d’un fiato “Il battesimo del fuoco”. Mi sembrava un modo questo per fermare quei momenti intensi, belli, per dar loro un senso che fosse una chiave emotiva trasferibile anche agli altri".



Gli scontri per il carovita, organizzati con uno schema a macchia di leopardo dal Fronte della Gioventù romano nell'autunno 1976 (cito a memoria e potrei sbagliarmi ma non ho l'archivio sotto mano) furono un momento importante per la formazione dei militanti della "generazione '78". Con lo stesso entusiasmo me ne aveva parlato Marcello De Angelis, che ricordava come fosse rimasto inebriato dal fumo dei lacrimogeni. Scontrarsi con la polizia non per un morto o per una contromanifestazione dei compagni - mi spiegò in quell'occasione - rappresentava per molti militanti del Fdg una rottura culturale non da poco