Nel giorno di Roma-Napoli, gli ultras napoletani ricordano Ciro

Da quel tre maggio 2014 Roma-Napoli non è mai stata più una partita come le altre. Quel giorno, in occasione della finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina, vinta dagli azzurri, Ciro Esposito fu ucciso da un capo ultra fascista della Roma dopo un assalto "giallorosso" a un pullman di innocui tifosi del Napoli che si recavano a vedere la partita.

Tra gli ultras del Napoli e della Roma non scorre buon sangue. Infatti dal ormai 12 anni le tifoserie di entrambe le squadre non vanno in trasferta, rispettivamente al Maradona e all'Olimpico.

Questa mattina, in piazza Municipio, è apparso uno striscione, firmata dalla Curva A, dove si fa riferimento ai fatti del 2014: «Il tuo vanto, la tua gloria... festeggiare un infame con la pistola», con riferimento ovvio a Daniele De Santis, condannato a 16 anni per la morte di Ciro Esposito.