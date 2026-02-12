A Bari prima condanna di CasaPound per violazione della legge Scelba

Ci hanno messo sette anni e mezzo ma alla fine la condanna che il Tribunale di Bari ha comminato a 12 militanti di CasaPound, assolvendone cinque, è una stangata giudiziaria per le tartarughe frecciate, nonostante le pene inflitte modeste. E' la prima volta, infatti, che i "fascisti del terzo millennio" siano stati riconosciuti colpevoli di violazione della legge Scelba. E' il primo gruppo contemporaneo attivo a cui viene contestata la legge per riorganizzazione fascista e non l'odio razziale sanzionato dalla Legge Mancino, che negli ultimi trent'anni ha avuto numerose applicazioni.





Le vittime





La pena mite si spiega perché il Tribunale di Bari ha condannato i dodici militanti baresi di CasaPound non per la più grave "riorganizzazione del disciolto partito fascista" ma per la più blanda ipotesi di "manifestazioni fasciste" con privazione dei diritti politici per cinque anni.Ai sette condannati anche per lesioni è stata inflitta la pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione, agli altri cinque, per il solo reato politico, 1 anni e 6 mesi di reclusione.Il processo riguarda l'aggressione del 21 settembre 2018 nel quartiere Libertà di Bari ai danni di alcuni manifestanti antifascisti di ritorno da un corteo organizzato otto giorni dopo la visita dell'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini.Stavano tornando a casa dopo aver partecipato ad un corteo anti-razzista quando sono stati aggrediti con cinghie, mazze e tirapugni. Tra i cinque aggrediti c'era anche l'europarlamentare. Tra i feriti(assistente di Forenza) e(esponente napoletano di Sinistra Italiana).Secondo le ricostruzioni, i neofascisti di CasaPound (che hanno una sede proprio vicino al luogo dove si stava svolgendo la manifestazione) sarebbero stati istigati alla violenza da una frase ("fascisti di merda") pronunciata da un gruppo di manifestanti. Ad essere attaccate, però, sono state altre persone (che nel frattempo si stavano dirigendo nelle proprie abitazioni).