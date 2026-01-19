Stragi di mafia: non solo Delle Chiaie. Il punto sulle indagini aperte
Un documento riservato della Direzione distrettuale antimafia di Firenze, con nomi, strategie e numeri delle inchieste sulle stragi del 1993, è finito online. Un file interno, accessibile a chiunque, che fotografa lo stato delle indagini più delicate della storia repubblicana e apre interrogativi pesanti su sicurezza, trasparenza e verità ancora mancate…
Il documento è una direttiva del 2023 firmata dall’allora procuratore Filippo Spiezia e dedicata al coordinamento delle indagini sulle stragi mafiose e sui fatti collegati. Una decina di pagine in cui vengono elencati undici procedimenti aperti, i magistrati assegnati, gli indagati e le linee investigative. Tra i nomi compaiono boss di Cosa Nostra ma anche figure istituzionali e politiche: Silvio Berlusconi, indagato per strage fino alla morte, Marcello Dell’Utri, Mario Mori, Paolo Bellini. LEGGI TUTTO
