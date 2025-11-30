L'Uefa vieta le trasferte all'Atletico Madrid per i saluti nazisti a Londra





L'Atletico Madrid è stato multato e messo "in libertà vigilata" dalla Uefa per il comportamento razzista dei tifosi durante una partita di Champions League contro l'Arsenal. L'Atletico era stato accusato di "comportamento razzista e/o discriminatorio" per aver fatto gesti, imitazioni e saluti nazisti durante la sconfitta per 4-0 a Londra lo scorso ottobre.

I tifosi dell'Atletico avevano già preso di mira l'attaccante del Real Madrid, Vinícius Júnior, con simili insulti razzisti. La Uefa ha multato l'Atletico per 30.000 euro e ha ordinato il divieto di vendita di biglietti per una partita in trasferta europea, con sospensione di un anno di libertà vigilata.

Sospeso il divieto di vendita dei biglietti per le trasferte, per un periodo di prova di un anno: se non ci saranno ulteriori episodi, la misura non sarà applicata. L'Atletico dovrà inoltre pagare una multa di 10.000 euro per lancio di oggetti, sanzione immediata e non sospesa.