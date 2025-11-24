Abbate: ma la destra è legittimata ad affrontare Pasolini

Mi segnalano l'irritazione del presidente del Senato, Ignazio La Russa, per le parole da me espresse su "Teledurruti", e riprese ieri da Concetto Vecchio che mi ha intervistato sulle pagine di "la Repubblica", circa la sua partecipazione al convegno organizzato dalla Fondazione Alleanza nazionale e dal "Secolo d'Italia" dedicato a Pier Paolo Pasolini "conservatore".

Sento in dovere di ribadirle: reputo che La Russa non abbia "titoli culturali" per affrontare Pasolini, non che non possa avere opinioni pubbliche sullo scrittore, la mia obiezione riguarda infatti che a La Russa siano state affidate le "conclusioni" del convegno in questione.

Quanto invece al fatto che la destra possa sentirsi legittimata ad affrontare PPP, come ho altrettanto laicamente detto, non credo ci sia in questo nulla di scandaloso, essendo Pasolini uno scrittore problematico, dunque non può esistere un'ipoteca sulla sua figura e storia, resta però che Pasolini era espressamente comunista, antifascista e riteneva che un intellettuale dovesse essere una "contestazione vivente" contro il potere, la borghesia e l'uomo medio, da egli ritenuto, come fa dire a Orson Welles nel film "La ricotta": "Un mostro, un pericoloso delinquente, conformista, razzista, colonialista, schiavista, qualunquista".

Tutte categorie deteriori, queste, che la destra, geneticamente, storicamente, di fatto, non ha mai messo in discussione. Mi spiace che La Russa abbia travisato il nodo delle mie parole per, ancora una volta, insinuare che noi "comunisti" saremmo "radical chic", perché così suona il sottinteso delle sue obiezioni. Nel mio caso, rispondo unicamente a me stesso, come ogni hidalgo che voglia essere tale, e che si deve alla mia persona il lemma amichettismo, non pretendo di rappresentare "la sinistra", semmai unicamente Fulvio Abbate nella sua individualità di persona.

Fulvio Abbate/facebook