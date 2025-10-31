Parma, canti fascisti nella sede di FdI: commissariati i giovani nazionali

AVVISATE MELONI: TRA I FRATELLI D’ITALIA ABBONDANO LE TESTE DI FASCIO – NELLA SEDE DI FDI A PARMA SONO STATI UDITI CORI FASCISTI CHE INNEGGIANO A MUSSOLINI, COME TESTIMONIA UN VIDEO DIFFUSO SU INSTAGRAM: “CE NE FREGHIAMO DELLA GALERA, CAMICIA NERA TRIONFERÀ! DUCE! DUCE!” – IL COORDINAMENTO REGIONALE DI "GIOVENTÙ NAZIONALE" HA COMMISSARIATO LA SEZIONE – IL PD ATTACCA LA PREMIER: “CHISSÀ SE QUESTA VOLTA DA GIORGIA MELONI ARRIVERÀ UNA CONDANNA...” – VIDEO

Canti fascisti, il “Me ne frego” che invoca “camicia nera trionferà”. Un tricolore che sventola mentre dentro e fuori il locale si celebra il duce Benito Mussolini. Sono i cori che si sono uditi nella sede di Fratelli d’Italia a Parma, in Borgo del Parmigianino, come testimonia un video diffuso su Instagram.

Immediata la reazione del sindaco Michele Guerra, che parla di “squallida propaganda”, e del Partito democratico. Ma è lo stesso coordinamento regionale di Gioventù Nazionale a prendere provvedimenti commissariando la sua sezione di Parma.

"In accordo con i vertici nazionali del movimento, si é proceduto al commissariamento immediato della federazione provinciale di Gioventù Nazionale Parma per motivi di incompatibilità politica. Si procederà quanto prima alla nomina di un commissario", scrive infatti il coordinamento regionale di Gioventù Nazionale. [...]

“Nulla di nuovo. Qui e ovunque la base di Fratelli d’Italia è questa - commenta il segretario dem di Parma Francesco De Vanna - Valori e metodi sono perfettamente allineati alla cultura fascista. Nonostante gli sforzi della Presidente del Consiglio per mascherare questa ideologia ‘retrò’ e strizzare l’occhio ai moderati, questo erano e questo rimangono. Noi lo sappiamo e non abbassiamo la guardia. Li conosciamo, li combatteremo”. [...]

Ma sono tante le voci di condanna che arrivano dai Democratici. Il segretario regionale Luigi Tosiani si chiede: “Chissà se la presidente Meloni questa volta condannerà le azioni della migliore gioventù italiana. Abbiamo poche speranze al riguardo". Anche la senatrice bolognese Sandra Zampa incalza la premier.

“La cultura fascista attraversa ancora la base del principale partito al governo dell'Italia, come la fiamma è ancora nel suo simbolo. Ricordiamo a Giorgia Meloni di aver giurato sulla Costituzione: per quanto ancora potrà tacere e acconsentire?". “Per quanto Fdi potrà giocare sulla continuità con quel passato?", chiede anche il senatore imolese Daniele Manca. [...]

Di fronte alle pressanti richieste dem arriva la risposta del partito della presidente del Consiglio. Il deputato FdI, Fabio Roscani, presidente di Gioventù Nazionale, conferma il provvedimento verso la sezione locale di Parma (“Non c'è spazio nel nostro movimento per comportamenti incompatibili con i valori della libertà e della democrazia") e contrattacca: “Allo stesso tempo non accettiamo lezioni dalla sinistra e aspettiamo ancora dai vertici nazionali del Partito democratico, che fino ad oggi non hanno detto una parola di condanna o preso le distanze, quando giovani esponenti del Pd si facevano fotografare con indosso magliette inneggianti alle Brigate Rosse".

Dello stesso tono le parole del senatore Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di FdI in Emilia-Romagna: “Nessuna lezione dal Pd”, mentre l’europarlamentare bolognese Stefano Cavedagna, portavoce nazionale di Gioventù nazionale, precisa che “il commissariamento dei responsabili locali di GN e, una volta identificati, l'allontanamento degli individui ritenuti responsabili, se iscritti all'organizzazione giovanile”, sono avvenuti questa mattina, “prima della diffusione del video”.

