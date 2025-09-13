Vox invoca Kirk per la riconquista dell'Europa

Con il vento in poppa dei sondaggi che lo danno in crescita, il partito di estrema destra Vox ha dato il via alla convention di due giorni 'Europa Viva' al palazzo di Vistalegre di Madrid, la kermesse sovranista che vedrà domani l'evento clou, con gli interventi di 'patrioti' europei e internazionali.

L'evento della forza guidata da Santiago Abascal, presidente del partito Patrioti europei, intitolato 'la Riconquista', si svolge in un clima di alta tensione politica, con la commemorazione di Charlie Kirk, l'influencer ultraconservatore ucciso negli Stati Uniti, e la lotta all'immigrazione illegale come temi di fondo.

"Patrioti e Vox riaffermeranno l'impegno a riconquistare assolutamente tutto e ci sono evidenze che stiamo avanzando positivamente", ha assicurato in apertura il segretario generale di Vox, Ignacio Garriga. "La sinistra è nervosa, accelera la censura, manipola i nostri messaggi e tollera la violenza contro chi guida la dissidenza", ha aggiunto.

Gli ultimi sondaggi indicano in Spagna una crescita significativa di Vox, che si attesterebbe oltre il 17% rispetto al 12,3% ottenuto alle elezioni del luglio 2023, forte dell'adesione alla coalizione 'Patriots for Europe' e dalla spinta del trumpismo. Un particolare 'appeal', secondo l'ultimo rilevamento dello statale Cis, è quello esercitato sui giovani tra i 18 e i 24 anni, dai quali Vox è segnalata come la prima preferenza.

La difesa della sovranità nazionale, la lotta all'immigrazione di massa, il rifiuto delle politiche climatiche e la protezione dell'identità europea i temi del centro della convention. Che si svolge, tuttavia, in tono minore rispetto all'appuntamento che nel febbraio scorso ha riunito a Madrid 13 leader sovranisti.

Tra i nomi di spicco, confermati gli interventi in videoconferenza del presidente argentino Javier Milei, del primo ministro ungherese Viktor Orban e del portoghese André Ventura, leader di Chega al meeting di domani, che sarà chiuso da Santiago Abascal.



