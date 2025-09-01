Preso il killer del leader ucraino assassinato a Leopoli

1 set 2025 10:06

È STATO FERMATO IL SOSPETTO KILLER DI ANDRIY PARUBIY, L’EX PRESIDENTE DEL PARLAMENTO UCRAINO FREDDATO CON OTTO COLPI DI PISTOLA PER STRADA, A LEOPOLI – NON CI SONO DETTAGLI SUL PRESUNTO OMICIDA: LA PROCURA PRIVILEGIA IL MOVENTE POLITICO, E RITIENE PROBABILE IL COINVOLGIMENTO DELLA RUSSIA – PARUBIY, EX ESTREMISTA DI DESTRA POI “CONVERTITOSI” ALL’EUROPEISMO, NEL 2013 AVEVA GUIDATO IL SERVIZIO D’ORDINE DELLA RIVOLUZIONE EUROPEISTA DI MAIDAN, CHE CACCIÒ IL PRESIDENTE YANUKOVICH, BURATTINO DI PUTIN – NEL 1991 AVEVA FONDATO IL PARTITO SOCIAL-NAZIONALE UCRAINO, UNA FORMAZIONE DI ESTREMA DESTRA CHE USAVA PER SIMBOLO UNA RUNA SIMILE ALLA WOLFSANGEL DEI PRIMI NAZISTI. POI AVEVA PRESO LE DISTANZE…





Ucraina, preso il sospetto killer dell'ex capo del Parlamento

Estratto dell’articolo di Paolo Brera per “la Repubblica”

https://www.fanpage.it/esteri/ucraina-arrestato-sospetto-killer-dellex-presidente-del-parlamento-parubij-ha-gia-parlato/

andreiy parubiy 2

L'uomo sospettato di essere il killer dell'ex presidente del Parlamento ucraino ed ex Segretario del consiglio di sicurezza e difesa nazionale Andrij Parubij è stato arrestato a tarda notte. Lo ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

È stato catturato nella regione di Khmelnytskyi, ha spiegato il ministro degli Interni, Ihor Klymenko: «Non ci saranno molti dettagli per ora. Dirò solo che il crimine è stato preparato con cura. È stato studiato il piano di spostamento della vittima, è stato tracciato un itinerario ed è stato elaborato un piano di fuga».

il finto rider spara a andreiy parubiy a leopoli

Secondo il ministro, polizia ed Sbu erano sulle tracce dell'omicida già «24 ore dopo l'omicidio». Parubij […] è stato ucciso sabato mattina mentre tornava dalla palestra a Leopoli.

Il killer lo aspettava sul ciglio della strada con un casco in testa […], camuffato da rider. Dopo avergli sparato otto colpi di pistola, è fuggito a bordo di una bicicletta elettrica.

La polizia e i servizi segreti hanno lanciato un'operazione speciale chiamata "Siren" per catturarlo riempendo Leopoli di pattuglie e posti di blocco e controllando a tappeto veicoli e documenti di migliaia di persone. […]

attentato a andreiy parubiy a leopoli

La procura indaga in tutte le direzioni, ma privilegiando il movente politico e ritenendo probabile il coinvolgimento della Russia. Secondo l'ex parlamentare Nikolai Velichkovich, Parubij era stato iscritto ripetutamente nelle liste russe delle persone da uccidere. Qualcuno aveva già provato a ucciderlo nel 2014, lanciandogli una granata davanti a un albergo a Kiev.

I nemici non gli mancavano. Nel 1991 aveva fondato il Partito social-nazionale ucraino, una formazione di estrema destra che usava per simbolo una runa simile alla Wolfsangel dei primi nazisti.

andreiy parubiy 4

Quel partito si trasformò poi in Svoboda, l'ultradestra nazionalista ucraina di cui Parubij guidò l'ala militare fino al 2004. Nazionalista, prese le distanze dai radicali e divenne deputato con i filoeuropei di Yushchenko, leader della rivoluzione arancione. Nel dicembre 2013 guidò il servizio d'ordine della rivoluzione europeista di Maidan, che cacciò il regime filorusso di Yanukovich. Da Segretario del Consiglio di sicurezza coordinò i primi battaglioni volontari che contrastarono la controrivoluzione dei filorussi nel Donbass. Quegli stessi filorussi che lo ritengono mandante del rogo nella Casa dei sindacati di Odessa.

FONTE: Dagospia