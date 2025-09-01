Colpo su colpo, la sfida nera tra ultras romanisti e laziali

1 set 2025 08:09

A CHI LE CURVE? A NOI! ROMA E LAZIO HANNO UN PROBLEMA CON GLI ESTREMISTI DI DESTRA – UN GRUPPO DI TIFOSI GIALLOROSSI IN TRASFERTA HA INNEGGIATO A BENITO MUSSOLINI SOTTO LA TORRE DI PISA, FATTO IL SALUTO ROMANO E INTONATO “FACCETTA NERA” – POLEMICHE ANCHE PER LO STRISCIONE DEGLI ULTRAS LAZIALI CHE RIPRENDE IL MOTTO FASCISTA “CREDERE, OBBEDIRE, COMBATTERE” – VIDEO

ULTRAS ROMANISTI INNEGGIANO AL DUCE SOTTO LA TORRE DI PISA

ultras della roma fanno il saluto romano sotto la torre di pisa

Sabato 30 agosto decine di ultras della Roma hanno sfilato in un corteo improvvisato sotto la Torre pendente e tra i monumenti di piazza del Duomo. Il tutto è avvenuto poco prima del match contro il Pisa.

I tifosi giallorossi hanno inneggiato in onore di Mussolini e poi scandito altri cori a favore della propria squadra sulle note di "Faccetta nera", celebre motivo fascista dedicato all'espansionismo coloniale.

Le immagini saranno probabilmente acquisite anche dalla questura per essere analizzate e valutare se vi si possano ravvisare reati.

ULTRAS LAZIO, TRA MOTTI FASCISTI E D’ANNUNZIO

lazio verona - striscione credere obbedire combattere

Prima del fischio d’inizio della partita tra Lazio e Hellas Verona all’Olimpico, la curva nord biancoceleste ha attirato nuovamente l’attenzione per un gesto che suscita dibattito e preoccupazione.

Lo striscione appeso dagli ultras biancocelesti conteneva un messaggio rivolto ai giocatori della Lazio, invitandoli a impegnarsi con dedizione e a seguire le direttive dell’allenatore Maurizio Sarri: “Bisogna credere con dedizione in ciò che si fa. Dovete obbedire al comando di chi è rimasto su quella panchina. Avete l’obbligo di combattere per la Lazio e la sua gente. Non si faccia un passo indietro, non si ceda neanche un metro”.

lazio verona - striscione credere obbedire combattere

Tre parole – credere, obbedire e combattere – sono state evidenziate in blu, richiamando direttamente il noto motto del regime fascista che sintetizzava l’ideologia totalitaria di Mussolini e il suo disprezzo per la democrazia.

Questa scelta simbolica non è casuale e si inserisce in un contesto più ampio di crescente presenza di richiami fascisti nel mondo del tifo organizzato, un fenomeno che, come dimostrato dai recenti video circolati in rete, riguarda anche altre tifoserie come quella della Roma.

ultras della roma inneggiano a mussolini sotto la torre di pisa

Nei video, infatti, alcuni tifosi giallorossi intonavano cori inneggianti a Mussolini, cantavano “Faccetta Nera” e compivano il saluto romano sotto la Torre di Pisa, suscitando un’ondata di indignazione nell’opinione pubblica.

Tra gli altri striscioni comparsi durante la partita, spiccava anche una frase attribuita a Gabriele D’Annunzio, poeta e figura simbolo che contribuì a preparare il terreno culturale per il fascismo in Italia: “Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l’uno accanto all’altra. E questo deve essere, questo è l’essenziale”.

ultras della roma fanno il saluto romano sotto la torre di pisa

Il ritorno di tali simboli e messaggi nelle curve degli stadi italiani si inserisce in un più ampio dibattito sulla presenza di estremismi politici tra i tifosi, che in alcune occasioni ha portato a episodi di violenza e tensioni sociali.

Le cronache recenti documentano una crescita di episodi legati all’ultra-destra e alla destra radicale, con un’attenzione particolare ai fenomeni di intolleranza e discriminazione che si manifestano anche negli ambienti sportivi. […]





