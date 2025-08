Strage di Bologna, dopo tante condanne c'è ancora chi cerca verità alternative

Stazione di Bologna, 2 agosto 1980.Ormai, se non fosse tragica, la “verità” su Bologna sarebbe ridicola.Siamo a cinque condannati (uno dei quali spacciato per fascista ma di tutt’altra matrice e percorso). In termini giuridici non ci sarebbero nemmeno gli elementi per giustificare un rinvio a giudizio per gli altri quattro, figurarsi una sentenza di colpevolezza, né esistono elementi per condannare quest’ultimo, Paolo Bellini.Le sentenze hanno travolto ogni garanzia. Gilberto Cavallini processato per due volte alla faccia del “ne bis in idem”,condannato come “mandante” (a 17 anni) dei suoi capi di allora perché la Cassazione aveva escluso che fosse stato lui l’esecutore, veste in cui era stato misteriosamente condannato in precedenza. Lache per non farsi notare si sarebbe vestita da tirolese.che avrebbe fatto capire con una battuta al collaboratore di giustiziache c’entrava qualcosa. Lo Sparti, per questa “confessione” beneficiò di una liberazione miracolosa benché sia sua moglie che suo figlio, che dovevano essere presenti all’incontro con Fioravanti così come da lui stesso raccontato, abbiano provato che esso non ebbe luogo in quanto la famiglia per intero si trovava altrove. Senza contare che la frase incriminata – e palesemente inventata – “hai visto che botto?” non si sa per quale motivo dovrebbe corrispondere ad una confessione visto che si tratta di una pura constatazione che potrebbe essere stata fatta da chiunque avesse ascoltato il telegiornale.Lo stesso Bellini – che è figura viscida, insana, un malfattore, collaboratore dei servizi, invischiato in una serie di delitti impuniti – ha subito una condanna (che alla fine non sconterà) su basi assurde.Lo si è riconosciuto presente alla stazione di Bologna quel giorno, e ciò da una fotografia nella quale la ex moglie, che non è in rapporti propriamente amichevoli con lui, lo avrebbe riconosciuto da una collanina.La condanna emessa nei suoi confronti stabilisce che Bellini avrebbe parcheggiato l’auto con la nipotina dentro ad attenderlo, sarebbe andato a commettere la strage, sarebbe quindi tornato a prendere la bambina e, in seguito, si sarebbe nuovamente recato sul luogo della strage, così, per farsi notare…Essere sul luogo, peraltro, non significa automaticamente essere invischiato nell’attentato, tant’è che tra i candidati alla paternità di quella foto c’è pure un agente che partecipò per tutta la giornata ai soccorsi.