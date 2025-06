Lisbona, smantellata una milizia neofascista: avevano armi stampate in 3d

L'unità antiterrorismo della Polizia giudiziaria portoghese ha realizzato un'operazione che ha condotto allo smantellamento di un nucleo appartenente a un'organizzazione terroristica di estrema destra denominata Movimento armillare lusitano (Mal).

L'operazione ha portato all'arresto di sei persone, fra cui un agente di Pubblica sicurezza, nonché al sequestro di materiale esplosivo e numerose armi da fuoco, comprese armi realizzate grazie all'uso di stampanti 3D, fatto piuttosto inedito in Portogallo.

In tutto, si tratta di un arsenale del valore di diverse migliaia di euro che gli investigatori definiscono "sorprendente" per "qualità, quantità e varietà".

Secondo gli inquirenti, il gruppo Mal non sarebbe coinvolto nei piccoli episodi di cronaca che negli ultimi tempi hanno segnalato un aumento della violenza politica e dei crimini di odio in Portogallo, ma aspirava piuttosto a imporsi come movimento politico sostenuto da una milizia armata, e si stava preparando ad azioni violente di gran peso, fra le quali - si sospetta sulla base delle chat osservate nei canali privati di Telegram - l'invasione dell'Assemblea della Repubblica, il parlamento nazionale.