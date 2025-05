Scontri al corteo contro il summit anti-migranti

“MAKE EUROPE ANTIFA AGAIN” – SCONTRI, FUMOGENI E CARICHE A MILANO, DOVE MILLE ANTAGONISTI SONO SCESI IN PIAZZA CONTRO IL “REMIGRATION SUMMIT”, IL RADUNO DELLA DESTRA EUROPEA FAVOREVOLE ALLA DEPORTAZIONE DEI MIGRANTI, CHE SI È TENUTO STAMANI A GALLARATE – I MANIFESTANTI, TUTTI VESTITI DI NERO, NON AVEVANO PREAVVISATO IL CORTEO: TRA BANDIERE DELLA PALESTINA, PASSAMONTAGNA E CASCHI, NON È ESCLUSO CHE POSSANO TENTARE DI DIRIGERSI VERSO GLI UFFICI DI PARLAMENTO E COMMISSIONE UE…

Scontri tra manifestanti e polizia in una giornata di tensione nel centro di Milano, in occasione del Remigration Summit. Oltre mille antagonisti sono scesi in piazza a Cairoli e rapidamente il corteo è degenerato in una serie di cariche e lanci di oggetti e fumogeni.

La polizia ha anche azionato gli idranti e lanciato lacrimogeni. I manifestanti si sono scontrati con le forze dell’ordine […]

La manifestazione era partita al grido: “Make Europe antifa again” nel giorno della protesta del mondo antagonista contro il Remigration summit, che si è tenuto stamattina nel Teatro Condominio di Gallarate. […]

L’appuntamento non era stato preavvisato in questura, motivo per cui non è noto il possibile percorso del corteo. Non è escluso che i manifestanti tentino di dirigersi verso Palazzo delle Stelline, dove si trova un ufficio distaccato del Parlamento Europeo e una rappresentanza diplomatica della Commissione Europea, o verso la vicina stazione di Cadorna. I due potenziali obiettivi sono già sorvegliati dalle forze dell’ordine, che hanno schierato i blindati di traverso e sistemato delle grate in strada.

I primi manifestanti sono arrivati verso le 14.30 in Largo Cairoli, con in testa lo striscione “Make Europe antifa again”. Tutti vestiti di nero, alcuni di loro hanno le bandiere in memoria di Dax, il Davide Cesare del centro sociale Orso ucciso nel marzo del 2003. Nel gruppo presenti anche alcune bandiere della Palestina.

[…] In via Carducci sono stati accesi e lanciati numerosi fumogeni. Coperti dal fumo, alcuni dei manifestanti si sono cambiati: i presenti nelle prime file vestiti tutti di nero, con i passamontagna sul volto e i caschi in testa. Da lì, gli scontri.

Il ministro Piantedosi dopo la manifestazione ha manifestato la sua solidarietà agli agenti: "Un altro fine settimana segnato da gravi aggressioni e attacchi alle forze dell'ordine. Ieri nel cpr di Torino, dove quattro finanzieri sono stati aggrediti da alcuni ospiti in attesa di espulsione, durante i disordini seguiti a un tentativo di fuga degenerato in una violenta rivolta.

Fuori dalla struttura 80 anarchici fomentavano i disordini scagliando bombe carta sugli operatori di polizia. E oggi a Milano, dove i soliti professionisti del disordine, con il pretesto di manifestare contro il remigration summit, hanno provocato scontri contro le forze di polizia presenti. Ai militari feriti a Torino e a tutti gli uomini e le donne in divisa va il mio più convinto sostegno. Operano ogni giorno con coraggio e professionalità, anche in contesti estremamente complessi".