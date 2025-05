Finisce senza scontri lo showdown CasaPound-antifa

[Rainews] Non ci sono stati scontri nel pomeriggio dei due cortei alla Spezia. CasaPound e i suoi circa 400 militanti, con una manifestazione nazionale per l'espulsione dei migranti, ha percorso il centro tra piazza Garibaldi e piazza Verdi passando per via del Prione.



La Rete Antifascista ha invece portato in strada 5mila persone circa, partendo dal parco 2 Giugno e arrivando in piazza Europa passando per via Gramsci, una parte di corso Cavour e viale Mazzini. A questo corteo si è aggiunto in coda un gruppo di autonomi partito da Fossitermi. Il corteo di CasaPound esibiva beffardamente un cartonato del sindaco di centrodestra Pierlugi Peracchini, vista la partecipazione di quest'ultimo, con fascia tricolore, gonfalone del Comune e della Provincia , alla contromanifestazione antifascista. Nessun incidente tranne due battibecchi da parte dei militanti, con alcuni passanti e con una donna affacciata a una finestra. Nel serpentone antifascista, oltre al sindaco, anche l'ex ministro Andrea Orlando e l'eurodeputato Brando Benifei.



La giornata sembrava concludersi senza tensione quando, erano circa le 18, una parte del corteo della Rete Antifascista si è avvicinata, da viale Mazzini, a via D'Azeglio, strada d'accesso a piazza Verdi dove CasaPound stava tenendo un comizio finale. La breve via, già presidiata dalla polizia, è stata chiusa con barriere, mentre il militanti di estrema destra si sono riversati in quella direzione. Per circa 45 minuti i due gruppi, accalcati contro i rispettivi lati del cuscinetto di polizia, si sono affrontati con slogan, mentre sono volati alcuni petardi da parte degli autonomi di sinistra. Nessuno, fortunatamente, ha tentato di forzare il cordone, e la tensione si è gradualmente sciolta.