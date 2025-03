Magliaro: a valle Giulia c'ero. E sulla Sapienza Mieli è d'accordo con me

Ieri ho ripubblicato, in occasione dell'anniversario, due vecchi post sulla "Valle Giulia nera". Il collega Massimo Magliaro li ha letti e mi ha inviato una sintetica ma sostanziosa testimonianza.

Quella di Valle Giulia è una storia complessa, scritta e riscritta più volte. Non meraviglia perciò che ancora si aggiungano commenti, riflessioni, rivelazioni, suggestioni.

Intervengo per precisare che a Valle Giulia c’ero eccome. Per chi ha buoni occhi mi si vede in alto a Destra (destra di chi guarda) sulla scalinata, poco prima dell’Istituto giapponese. Ho occhiali neri, maglia beige con maniche lunghe e pantaloni neri. Miei immagini compaiono anche in uno dei Dvd pubblicati sulla storia del Sessantotto da Ugo Asinelli Gaudenzi, come supplemento di Rinascita

Ricordo che quando ci fu Valle Giulia il segretario del Msi era Arturo Michelini e non Giorgio Almirante.

E informo che l’interpretazione relativa al ruolo di Almirante all’Università oltre che del sottoscritto è anche di Paolo Mieli che quella mattina era presente all’Università e che ha esposto le proprie idee in una intervista pubblicata nel 2010 in un documentario realizzato dalla Fondazione Almirante e ribadite, con ulteriore forza, in un altro documentario (del 2022) sempre della Fondazione Almirante.

Massimo Magliaro

