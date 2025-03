In morte di Maurizio Boccacci, l'anarcofascista

A DDIO, Maurizio

E' morto, qualche ora fa, Maurizio Boccacci, storico esponente della destra estrema romana.

Qualche anno fa, prima che si trasferisse, avevo avuto con lui uno scambio di corrispondenza qui su FB ed avevo scoperto un personaggio molto diverso dal manesco picchiatore che mi aspettavo.

Mai una parola fuori posto. Raccontava, minimizzandole, le avventure che lo avevano reso protagonista nel nostro campo.

Insomma, mi ricordava molto i miei cari squadristi, e, parlando parlando, avevamo scoperto di essere stati senza conoscerci, spalla a spalla in una manifestazione alla quale io, a Roma per un concorso, avevo partecipato, e che si era conclusa con un tentato assalto al Viminale, nel quale lui aveva avuto un ruolo di prima fila.

Mi era riuscito così simpatico, che avevo volentieri aderito, con un mio pezzullo, al progetto (mi pare di Marina Susanna Dolci ), di dedicargli un libro.

Non se ne fece più niente, ma il pezzo dovrei averlo ancora da qualche parte.

Non trovo, invece, una sua foto, con le mai sui fianchi, che spavaldamente fronteggia "alla brava" le Forze dell'Ordine.

Squadristi, 50 anni dopo.

Una razza che non muore mai, aldilà delle contingenze della vita

PS: leggo ora un post di Ugo Maria Tassinari che dà il mio stesso giudizio...fa piacere