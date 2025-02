Trento, tre ultras 'neri' pestano brutalmente una poliziotta trans

Una poliziotta transgender di 53 anni in servizio a Verona è stata brutalmente picchiata da tre ultras in un bar vicino allo stadio di Trento, nella notte fra il 14 e il 15 febbraio. Secondo le prime ricostruzioni, la poliziotta, che era fuori servizio, verso l’orario di chiusura è entrata nel locale per salutare la barista sua amica, quando uno dei tre ultras presenti le ha dato una spallata per poi iniziare a insultarla in quanto transgender. La poliziotta ha reagito con uno schiaffo, al quale è seguita l’aggressione da parte dei tre ultras con calci e pugni alla testa e all'addome della donna, colpita in testa anche con uno sgabello del bar.

L’agente, con le sue forze e insanguinata, è riuscita ad arrivare all'ospedale Santa Chiara di Trento. Per lei il referto parla di 30 giorni di prognosi con 18 punti per due profondi tagli sulla testa, trauma cranico, naso fratturato e diversi altri traumi all'addome. I tre ultras, tutti volti noti alle forze dell'ordine, apparterrebbero alla ‘Nuova Guardia’, la frangia di estrema destra della tifoseria del Trento. Uno dei tre sarebbe stato riconosciuto dalla stessa poliziotta.