Desta clamore lo striscione all'Olimpico con i versi di Er cammerata

ULTIMO STADIO – POLEMICHE PER LO STRISCIONE FASCISTA NELLA CURVA DELLA ROMA. I VERSI TRATTI DAL BRANO “ER CAMMERATA” COMPOSTO DALLA BAND “INNATO SENSO DI ALLERGIA”, UN GRUPPO LEGATO ALL’ESTREMA DESTRA - TRA L’ESALTAZIONE DI VALORI, ONORE E BATTAGLIE, IL PEZZO PARLA DI “AMICI PER UN PAR DI MIGNOTTE”, MA DÀ IL SUO MEGLIO NEL FINALE QUANDO INVITA A NON "ACCANNARE" UN CAMERATA ANCHE A RISCHIO DELLA... - VIDEO

Silvia Scotti per repubblica.it - Estratti (…) L’imbarazzante striscione comparso in Curva Sud, in occasione di Roma-Monza, sembra a molti incomprensibile. Cosa vorrà dire: “Io ce resto su ‘sta strada finché mi reggono le gambe. È co’ sto core e co’ sta faccia che so’ diventato grande”? curva sud striscione fascista Per quasi tutti non significa nulla. E invece. Sono versi del brano Er Cammerata. Il titolo del pezzo non lascia spazio a grandi interpretazioni. Tra l’esaltazione di valori, onore e battaglie “non si accanna un camerata”, parla di “amici per un par di mignotte”, ma dà il suo meglio nel finale quando recita: “Una cosa l’ho capita, nun se accanna un camerata, anche a rischio della vita”. Brano composto dalla band Innato senso di allergia, un gruppo musicale “identitario” legato all’estrema destra, che nel 2007 ha pubblicato l’album Quando c’era lui. FONTE: DAGOSPIA