Delmastro non si dimette: è una sentenza politica. Meloni: sconcertata dalla condanna

Delmastro, 'non mi dimetto, spero in un giudice a Berlino'

ANDREA DELMASTRO - ILLUSTRAZIONE DI FRANCESCO FRANK FEDERIGHI

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - "Spero ci sia un giudice a Berlino ma non mi dimetto". Così il sottosegretario Andrea Delmastro dopo la condanna a otto mesi da parte del Tribunale di Roma.

Delmastro condannato a otto mesi

(ANSA) - Il tribunale di Roma ha condannato a otto mesi il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro. Nei suoi confronti l'accusa era di rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito.





I giudici della ottava sezione penale del tribunale di Roma, nella sentenza con cui hanno inflitto 8 mesi di reclusione hanno riconosciuto a Delmastro le attenuanti generiche, la sospensione della pena e applicato l'interdizione di un anno dai pubblici uffici. Respinte, invece, le richieste di risarcimento avanzate dalle parti civili, quattro parlamentari del Pd.













Il pm chiede l'assoluzione





La Procura di Roma ha chiesto l'assoluzione per il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro nell'ambito del processo che lo vede accusato di rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito. Per i pm Paolo Ielo e Rosalia Affinito manca l'elemento soggettivo del reato.

Il procedimento ruota intorno alle dichiarazioni fatte nel febbraio del 2023 in parlamento da Giovanni Donzelli, collega di partito di Delmastro. Alla Camera riferì il contenuto di alcune conversazioni avvenute nell'ora d'aria nel carcere di Sassari tra Cospito - poi protagonista di un lungo sciopero della fame per protestare contro il regime del carcere duro - e alcuni detenuti di camorra e 'ndrangheta, anche loro al 41 bis. Informazioni che Donzelli aveva avuto all'epoca dei fatti proprio da Delmastro, che ha la delega al Dap. Nella requisitoria i rappresentanti dell'accusa hanno però sostenuto che quelle notizie "erano segrete per legge" ma manca l'elemento soggettivo, ossia del dolo, nel senso che Delmastro non sapeva quando le ha divulgate che fossero notizie segrete.





Delmastro, sentenza politica, ma non fermeremo riforme

(ANSA) - "Una sentenza politica! Le sentenze non si commentano, ma quelle politiche si commentano da sole! E questa sentenza si commenta da sola! Dopo che l'accusa ha chiesto per tre volte l'assoluzione, arriva una sentenza di condanna fondata sul nulla! Vogliono dire che le riforme si devono fermare? Hanno sbagliato indirizzo! Vogliono dire che il Pd non si tocca? Hanno sbagliato indirizzo. Io non ho tradito i miei ideali: ho difeso il carcere duro verso terroristi e mafiosi. Io non ho tradito! E gli italiani lo sanno! Attendo trepidante le motivazioni per fare appello e cercare un giudice a Berlino. E da domani avanti con le riforme per consegnare ai nostri figli una giustizia diversa." Lo scrive su Facebook il sottosegretario Andrea Delmastro delle Vedove, commentando la sentenza di condanna.





Giorgia sconcertata per la condanna





(Adnkronos) - "Sono sconcertata per la sentenza di condanna del sottosegretario Andrea Delmastro, per il quale il pubblico ministero aveva inizialmente richiesto l'archiviazione e successivamente l'assoluzione. Mi chiedo se il giudizio sia realmente basato sul merito della questione. Il sottosegretario Delmastro rimane al suo posto". Lo dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.





