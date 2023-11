Caso Cospito: Delmastro a giudizio contro il parere del pm. Fazzolari: inconsueto

AVVISATE CROSETTO: ANDREA DELMASTRO È STATO RINVIATO A GIUDIZIO - IL SOTTOSEGRETARIO DI FRATELLI D'ITALIA È ACCUSATO DI RIVELAZIONE DI SEGRETO D’UFFICIO, PER AVER DIVULGATO AL COINQUILINO, GIOVANNI DONZELLI, LE TRASCRIZIONI RISERVATE DEI COLLOQUI IN CARCERE DI ALFREDO COSPITO - È IL PRIMO ESPONENTE DEL GOVERNO A FINIRE SOTTO PROCESSO, CHE INIZIERA' IL 12 MARZO - LA CURIOSA COINCIDENZA CON LE PAROLE DEL MINISTRO DELLA DIFESA CONTRO I MAGISTRATI...





DELMASTRO È STATO RINVIATO A GIUDIZIO

DELMASTRO MELONI

(ANSA) - Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro è stato rinviato a giudizio dal Gup di Roma nell'ambito del procedimento che lo vede accusato di rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito. Il processo inizierà il prossimo 12 marzo.

DIFESA DELMASTRO, CONFIDAVAMO IN UNA DECISIONE DIVERSA

(ANSA) - "Confidavamo in una decisione diversa perché c'erano tutti i presupposto per una sentenza di non luogo a procedere". Così l'avvocato Giuseppe Valentino, difensore del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, commenta la decisione del gup sul rinvio a giudizio.

“IL RINVIO A GIUDIZIO DI DELMASTRO? È INCONSUETO” – IL SOTTOSEGRETARIO GIOVAMBATTISTA FAZZOLARI SENTE PROFUMO DI COMPLOTTO: “IL PUBBLICO MINISTERO AVEVA CHIESTO IL NON LUOGO A PROCEDERE. SONO CERTO CHE DELMASTRO RIUSCIRÀ A DIMOSTRARE L’INFONDATEZZA DELL’ACCUSA CHE GLI VIENE MOSSA. NON CI SONO LE CONDIZIONI PER UN PASSO INDIETRO…”

"È inconsueto un rinvio a giudizio quando il pubblico ministero chiede il non luogo a procedere". Lo dichiara il sottosegretario all'Attuazione del programma Giovanbattista Fazzolari, a proposito di quanto deciso dal gup di Roma per il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. "Sono certo che Delmastro riuscirà a dimostrare l'infondatezza dell'accusa che gli viene mossa", aggiunge Fazzolari, interpellato dall'ANSA, precisando che "con un rinvio a giudizio così inconsueto non ci sono le condizioni per un passo indietro".

